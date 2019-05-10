توجيهات بتنفيذ مشروع السكة الحديد بورتسودان ــ سنار

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، هيئة السكة الحديد بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع خط السكة الحديد بورتسودان ــ سنار، عبر وزارتي المالية والخارجية الذي تموله حكومة الصين بتكلفة 3 مليارات دولار.وأكد دقلو خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الخميس بالمدير العام لهيئة سكة حديد السودان، إبراهيم فضل الله، بحضور مدير شركة “سي ار سي سي 16” الصينية المنفذة للمشروع على أهمية المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وأوضح مدير هيئة سكة حديد السودان في تصريح صحفي حسب (smc) أن خط السكة الحديد بورتسودان ــ سنار يبلغ طوله 897 كيلو متراً، وأنه يمثل الجزء الأول من مشروع خط السكة الحديد بورتسودان ــ داكار في إطار مشروعات مبادرة الطريق والحزام التي تمولها الصين بمبلغ 60 مليار دولار.

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وأشار فضل الله إلى أن خط بورتسودان سنار سيكون امتداداً لمشروع خط العزازة ــ القلابات ــ المتمة الإثيوبية ــ الذي وافق بنك التنمية الإفريقي على تمويل دراسة جدواه الاقتصادية.

من جانبه أكد مدير الشركة الصينية، مستر هوو، الجدوى الاقتصادية العالية لمشروع خط السكة الحديد بورتسودان ــ سنار، لافتاً إلى استعداد الشركة لتنفيذ المشروع وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، معرباً عن أمله في تحقيق السلام والازدهار للسودان وشعبه.