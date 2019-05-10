الدعم السريع: البلاد تمرّ بمنعطف خطير وهناك محاولات لـ”شيطنتنا”

أعلن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دلقو، أنّ مرتبات قواته في حرب اليمن أودعت بنك السودان المركزي بالعملة الأجنبية وستوجّه لاستيراد الوقود والقمح والدواء.

ونفى في تصريحٍ حسب صحيفة الجريدة الصادرة ”الجمعة” أية اتجاه لفض اعتصام القيادة العامة بالقوة، ردًا على قيادات إعلامية طالبت بفضه وحسم التظاهرات ووصفوا المعتصمين بالغوغائيين.

واتهم دلقو جهات لم يسمها بمحاولة”شيطنة” قواته وتوجيه انتقادات غير مسبوقة لها وصلت حد التحرّش، خلال قذفها بقطعة حديد وزنها نصف كيلو.

وحمّل في تنوير جمعه بقيادات إعلامية بوزارة الدفاع المعتصمين، مسؤولية عدم إيصال المواد والمنتجات لولايات كردفان ودارفور، لتعطيل مرور القطار ومسار الحركة الداخلية.

Advertisements

ونفى أي اتجاه لفض الاعتصام ولكن طالب المعتصمين بفتح مسار لعبور القطار،وقال لن نسمح بأي فوضى خوفًا من انزلاق البلاد لما سماه مصير اليمن وليبيا وسوريا.

وكشف عن إحالة المتهمين في قضية خلية الأسلحة التي تم ضبطها للنيابة العامة، وقال” هي من ستحدد إذا كانوا أمن شعبي، وأعلن عن متابعة قوات الدعم السريع لخلايا أخرى.

وأقرّ دلقو بأن البلاد تمرّ بمنعطف خطير، وأكّد بأن قوات الدعم السريع لا صلة لها بميدان الاعتصام بجانب أنهم أول من سجل موقفًا بعدم اعتراض المتظاهرين أو التعرض لهم بناء على توجيهات من القائد ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دلقو وذلك في يناير الماضي، وأضاف” نحن شركاء في التغيير”.

وتعهّد بمحاسبة أي متفلت داخل قواته وقال” عندنا محكمة ميدان ومحاكمنا شغالة في السخانة دي وناسنا قاعدين في السخانة والناس قاعدين في المكيفات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .