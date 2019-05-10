أخبار لا تفوتك| قراران بشأن "البشير".. وتحذير من الأرصاد (موجز)

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية - وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة الماضية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى انخفضت في معظم أنحاء البلاد، حيث كانت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 46 درجة رصدت في مدينة شندي وأدناها 22 درجة رصدت في مدينة حلفا الجديدة .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن 48 ساعة القادمة أن تحافظ درجات الحرارة يشقيها العظمى والصغرى على معدلاتها بمعظم انحاء البلاد مع رياح جنوبية الى جنوبية غربية رطبة خفيفة الى متوسطة السرعة في الجنوب والاواسط والشرق وشمالية الى شمالية غربية جافة ومتوسطة السرعة في شمال وغرب البلاد

وتوقع التقرير هطول امطار في ولايات النيل الازرق، القضارف، النيل الابيض، سنار وشمال وجنوب كردفان

إنزال صورة واسم الرئيس المخلوع من أبراج الشرطة

في خطوة جديدة لإزالة آثار النظام السابق ورئيسه المخلوع عمر البشير، أزالت الشرطة اسم وصورة البشير من أبراج سكن الضباط بالخرطوم بحري “شمبات”.

وحسب “باج نيوز” خلو الأبراج الستة بحي شمبات قبالة “السوق المركزي” من صورة واسم المخلوع بعد أن كانت تُسمى بـ”أبراج البشير” مع وضع صورة كبيرة للرئيس المخلوع يرتدي زي الشرطة السودانية.

يذكر أن عدد من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ الحادي عشر من أبريل الماضي في إزالة اسم المخلوع وصورته من جدران الحائط بالمباني الحكومية كدليل على سقوط حكم الطاغية ونظامه.

قوات الدعم السريع السودانية: هناك محاولات لـ"شيطنتنا"

نفى نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دلقو، وجود أي نية لفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة بالقوة، ردا على أصوات طالبت بفضه ووصفت المعتصمين بالغوغاء.

واتهم دلقو في تصريحٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم الجمعة جهات لم يسمها بمحاولة "شيطنة" قواته وتوجيه انتقادات غير مسبوقة لها وصلت حد التحرّش، خلال قذفها بقطعة حديد وزنها نصف كيلو.

وكشف أنّ مرتبات قواته في حرب اليمن أودعت بنك السودان المركزي بالعملة الأجنبية وستوجّه لاستيراد الوقود والقمح والدواء.

وحمّل خلال لقاء جمعه بقيادات إعلامية في وزارة الدفاع المعتصمين، مسؤولية عدم إيصال المواد والمنتجات لولايات كردفان ودارفور، لتعطيل مرور القطار ومسار الحركة الداخلية.

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ونفى أي نية لفض الاعتصام لكنه طالب المعتصمين بفتح مسار لعبور القطار، وقال لن نسمح بأي فوضى خوفًا من انزلاق البلاد لما سماه مصير اليمن وليبيا وسوريا.

وكشف عن إحالة المتهمين في قضية خلية الأسلحة التي ضبطت للنيابة العامة، وقال: " النيابة هي من ستحدد ما إذا كانوا أمنا شعبيا"، وأعلن عن متابعة قوات الدعم السريع لخلايا أخرى.

وأقر دلقو بأن البلاد تمرّ بمنعطف خطير، وأكد أن قوات الدعم السريع لا صلة لها بميدان الاعتصام بجانب أنهم أول من سجل موقفًا بعدم اعتراض المتظاهرين أو التعرض لهم، وأضاف: "نحن شركاء في التغيير".

وتعهّد بمحاسبة أي متفلت داخل قواته وقال: "عندنا محكمة ميدان ومحاكمنا شغالة في السخانة دي وناسنا قاعدين في السخانة والناس قاعدين في المكيفات".

النيابة السودانية توافق على التحقيق مع البشير بتهمة انقلاب 1989

وافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989.

تأتي موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم "الإخوان" الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989".

