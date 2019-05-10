تأجيل عمليات جراحية بمستشفى الجنينة التعليمي بسبب التيار الكهربائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتكى عدد من ذوي المرضى بمستشفى الجنينة التعليمي من ظاهرة تأجيل العمليات الجراحية الكبرى المجدولة إلى حين انتظام التيار الكهربائي بالمستشفي.

وأكدت مصادر مقربة بحسب صحيفة (المجهر) إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التدهور المريع بمستشفى الجنينة التعليمي من خلال القطوعات المتكررة للإمداد الكهربائي بالمدينة، بجانب الأعطال التي صاحبت المولد الخاص للمستشفى، والتي استمرت لأكثر من شهر وسط تكتم وعدم اهتمام من حكومة الولاية جراء الفراغ الوزاري الذي أفضى لإعفاء الوزراء والمعتمدين.

وفي السياق، أضاف أسر المرضى بأنهم في أشد المعاناة نسبة لظروفهم المعيشية الصعبة من خلال تأجيل عمليات ذويهم.

الجدير بالذكر أن إدارة المستشفي قد قامت في اليومين الماضيين بتأجيل (10) عمليات كبيرة، في الوقت الذي تجري فيها العمليات الطارئة للحالات الباردة بمساعدة إضاءة الموبا