(37) حزباً سياسياً وحركة يدشنون تحالف القوى السياسية السودانية

دشنت أكثر من (37) حزباً سياسياً وحركة، تحالفاً سياسياً باسم “تحالف القوى السياسية السودانية” برئاسة بحر إدريس أبو قردة ويضم أبرز الأحزاب المنضوية في التحالف: الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني وكتلة أحزاب وحركات شرق السودان وحزب الحركة الشعبية والحزب الليبرالي برئاسة ميادة سوار الدهب وحزب الأمة الفدرالي، وأطلق التحالف اسم تحالف الذي دشن أول أنشطته أمس (الخميس) بفندق كورنثيا بالخرطوم.

وقال رئيس التحالف بحر إدريس أبو قردة حسب صحيفة المجهر، إن رؤية التحالف أبرز ما فيها أن تكون الفترة الانتقالية أقل من عامين يتفق عليها وتشكل مؤسساتها من مجلس عسكري انتقالي يقوم بأعمال السيادة ومجلس وزراء مدني يقوم بالمهام التنفيذية خلال الفترة الانتقالية، اتساقاً مع ذلك تعيين ولاة ولايات مدنيين بالتوافق، وبرلمان وطني انتقالي للقيام بالمهام التشريعية والرقابية ومجالس تشريعية ولائية بالتوافق مع القوى السياسية، وتشكيل سلطة قضائية مستقلة.

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ودعا إلى أهمية الحوار الجاد لمعالجة أزمات البلد، مؤكداً أنهم في التحالف جاهزون للانتخابات في أي لحظة ولتجربة كثير من أحزاب التحالف في الانتخابات يوجهون دعوة الحوار مع كل الفئات. وشارك في تدشين الإعلان السياسي ممثلون للاتحادي الديمقراطي الأصل وأحزاب وحركات شرق السودان وميادة سوار الدهب رئيس الحزب الليبرالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)