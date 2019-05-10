وفد النوايا الحسنة للحركة الشعبية/شمال يظل غدا السبت الخرطوم في ظل صراعات حادة بين جناحي الحركة حول عملية التمثيل.

يصل غدا السبت الموافق 11/05/2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مطار الخرطوم الدولي وفد من الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال جناح القائد عقار للمشاركة في عملية التغيير.

و قد وجه بعض أعضاء الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال جناح عقار دعوة لجميع الثوار و الكنداكات و المؤمنين بعملية السلام للحضور لإستقبال الوفد في مطار الخرطوم.

و كان الإمام الصادق المهدي رئيس نداء السودان في مقابلة صحفية أجريناها معه أشار إلي وصول وفد في هذا الشهر من قيادات الجبهة الثورية للمشاركة في عملية التغيير. كما سبق و صرحت القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بتاريخ 30/04/2019 عن إرسال ما أسمته "وفد النوايا الحسنة" للخرطوم برأسة نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال ياسر عرمان و الأمين العام إسماعيل جلاب ،موضحة أن الهدف من إرسال هذا الوفد هو دعم أجندة الثورة ،و وضع قضايا الحرب كأولوية في عملية الإنتقال، و إجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير. Advertisements من جانب آخر كانت الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال بقيادة القائد عبدالعزيز الحلو قد أصدرت بيان بتاريخ 01/05/2019 تحت توقيع نائب رئيس الحركة و نائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان/شمال القائد جوزيف توكا على ،حيث أوضح البيان أن ما جاء في بيان ما يسمي "بالقيادة التنفيذية للحركة الشعبية" لا يعنيها في شئ، و أنها لم توفض أي شخص لتمثليها و التحدث بأسمها، مؤكدة أن مثل هذه القضايا الخلافية التي ترتبط بمصير الشعب و بأهداف و مبادئ التنظيم لآبد من احالتها للمؤسسات القاعدية صاحبة القرار النهائي. من جانبها الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال بقيادة القائد مالك عقار كانت قد حشدت و أصدرت العديد من البيانات التي تبين و توضح دعم بعض القواعد لموقف اللجنة التنفيذية في إرسال وفد النوايا الحسنة منها:

نساء السودان الجديد اللاتي رحبن بوفد النوايا الحسنة ،الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال /ولاية الخرطوم ،الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال /ولاية النيل الأبيض، الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال /إقليم النيل الأزرق، الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال /ولاية الجزيرة ،الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال /ولاية سنار، الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال /ولاية البحر الأحمر، إضافة إلي ولاية نهر النيل، الشمالية، ولاية شمال دارفور و غرب كردفان. و الجدير بالذكر أن الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال التي كان يرأسها في السابق القائد مالك عقار ،و نائبه عبدالعزيز الحلو، و الأمين ياسر عرمان انشقت إلى جناحين مختلفين في الرؤي و الأهداف و الوسائل المستخدمة في عملية التغيير ، و تمخض عن هذا الاختلاف جناحين، جناح بقيادة مالك عقار و الآخر بقيادة عبدالعزيز الحلو المسيطر على الجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال. عبير المجمر (سويكت)

10/05/2019

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد النوايا الحسنة للحركة الشعبية/شمال يظل غدا السبت الخرطوم في ظل صراعات حادة بين جناحي الحركة حول عملية التمثيل. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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