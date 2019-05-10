‏والي البحر الأحمر: رصدنا إختراقات لمجالنا الجوي

كشف والي البحر الأحمر اللواء ركن عصام الدين، عن رصد الرادارات التابعة للقوات المسلحة، أهدافاً جوية أجنبية بمنطقة محمد قول شمال بورتسودان وأهدافاً جوية أخري في حوض البحر الأحمر ظهرت في الرادار لكنها لم تتوغل لحدود ‎السودان البحرية.

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