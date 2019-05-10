وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك: "بعد عدة ساعات من انتهاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى في المقبرة العسكرية السوفيتية في شبرمبرغ (ولاية براندنبورغ الفيدرالية)، قام أشخاص مجهولون بتدنيس قبور الجنود السوفييت الذين سقطوا (في الحرب). وفقا للمعلومات الأولية، رسم المهاجمون الرموز النازية على شواهد القبور ورشوها بالطلاء".
وأضافت: "بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقيا.. فيما شرعت السلطات المحلية بالعمل على تنظيف المقبرة وإعادتها إلى وضعها السابق".
وقال المكتب الصحفي لمركز الشرطة المحلي إنهم يبحثون عن شهود، موضحا أن "جهاز الشرطة الجنائية شكل على الفور فريق تحقيق لتوضيح ملابسات جرائم تتعلق باستخدام رموز منظمات محظورة في الدستور، وطلب المساعدة من السكان".
وفي مقبرة شبرمبرغ، يدفن 678 من جنود وضباط الجيش الأحمر السوفيتي، من الذين قاتلوا على جزء من الجبهة الأوكرانية الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يدنسون مقبرة عسكرية سوفيتية في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.