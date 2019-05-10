مجهولون يدنسون مقبرة عسكرية سوفيتية في ألمانيا

أكدت السفارة الروسية لدى ألمانيا، فتح الأجهزة الأمنية الألمانية تحقيقا في قضية تخريب داخل المقبرة العسكرية السوفيتية في مدينة شبرمبرغ شرقي البلاد.

وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك: "بعد عدة ساعات من انتهاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى في المقبرة العسكرية السوفيتية في شبرمبرغ (ولاية براندنبورغ الفيدرالية)، قام أشخاص مجهولون بتدنيس قبور الجنود السوفييت الذين سقطوا (في الحرب). وفقا للمعلومات الأولية، رسم المهاجمون الرموز النازية على شواهد القبور ورشوها بالطلاء".

وأضافت: "بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقيا.. فيما شرعت السلطات المحلية بالعمل على تنظيف المقبرة وإعادتها إلى وضعها السابق".

وقال المكتب الصحفي لمركز الشرطة المحلي إنهم يبحثون عن شهود، موضحا أن "جهاز الشرطة الجنائية شكل على الفور فريق تحقيق لتوضيح ملابسات جرائم تتعلق باستخدام رموز منظمات محظورة في الدستور، وطلب المساعدة من السكان".

وفي مقبرة شبرمبرغ، يدفن 678 من جنود وضباط الجيش الأحمر السوفيتي، من الذين قاتلوا على جزء من الجبهة الأوكرانية الأولى.