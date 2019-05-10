كوريا الجنوبية: جارتي اختبرت سلاحا جديدا

أفادت وكالة "يونهاب" بأن الاستخبارات الكورية الجنوبية تعتقد أن جارتها الشمالية أطلقت سلاحا جديدا، بعد المناورة الصاروخية التي أجرتها أمس الخميس.

ونقلت الوكالة عن الاستخبارات أن صاروخي كوريا الشمالية اللذين أطلقتهما في مناورة أمس، حلقا بارتفاع 40 كيلومترا، فيما تتولى هيئة الأركان الكورية الجنوبية إجراء تحليل دقيق بهذا الشأن.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن بيونغ يانغ أجرت مناورة على توجيه ضربة بعيدة المدى تجاه البحر الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نشرتها: "في مركز القيادة، وقف الزعيم كيم جونغ أون، على خطة التدريبات على مختلف وسائل توجيه الضربات طويلة المدى وأمر ببدء المناورة".

وأضافت: "المناورة الناجحة للنشر المصممة لتفقد قدرة رد الفعل السريع لوحدات الدفاع أظهرت قوة الوحدات التي كانت مستعدة تماما لتنفيذ أي عملية وقتال بكفاءة".

ولم توضح الوكالة معنى "المناورة على توجيه ضربة بعيدة المدى"، إلا أن الجيش الكوري الجنوبي قال إنه يعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى من منطقتها الشمالية الغربية تجاه البحر الشرقي، وحلق أحد الصاروخين لمدى 420 كلم والآخر 270 كلم.