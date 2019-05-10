وسقطت الرباعة الأرمينية ميلين دالوزين، التي نافست في وزن 69 كيلوجراما في اختبار بعد العثور على مادة منشطة في عينتها وكذلك متسابقة الوثب الطويل اللاتفية اينيتا راديفيكا التي أنهت المنافسات في المركز الرابع.
وستواجه الرياضيتان، اللتان اعتزلتا المنافسات، عقوبة الإيقاف من قبل الاتحادات المحلية المعنية بسبب استخدامهما مواد محظورة.
وتحفظ جميع العينات من دورة أثينا الأولمبية 2004 ويعاد تحليلها بشكل ممنهج.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط رياضيتين بفحص المنشطات بعد 7 سنوات من مشاركتهما في أولمبياد لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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