سقوط رياضيتين بفحص المنشطات بعد 7 سنوات من مشاركتهما في أولمبياد لندن

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة أن اثنتين من الرياضيات اللواتي نافسن في دورة لندن الأولمبية 2012 قد سقطتا في اختبارات للمنشطات عقب إعادة اختبار عينتيهما بعد سبع سنوات.

وسقطت الرباعة الأرمينية ميلين دالوزين، التي نافست في وزن 69 كيلوجراما في اختبار بعد العثور على مادة منشطة في عينتها وكذلك متسابقة الوثب الطويل اللاتفية اينيتا راديفيكا التي أنهت المنافسات في المركز الرابع.

وستواجه الرياضيتان، اللتان اعتزلتا المنافسات، عقوبة الإيقاف من قبل الاتحادات المحلية المعنية بسبب استخدامهما مواد محظورة.

وتحفظ جميع العينات من دورة أثينا الأولمبية 2004 ويعاد تحليلها بشكل ممنهج.