ثورة السودان تنتقل إلى دول الجوار بعد الجزائر

أجبر حراك ثورة”16″ مايو المرتقبة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت إلى نشر الحرس الجمهوري”تايقر” في شوارع العاصمة وإغلاق الطرق بشكلٍ كبير خاصة شارع الوزارات.

وقال مصدر يوم”الجمعة” إن الشرطة اعتقلت عددًا من الناشطين المرتبطين بالحراك الثوري الذين جرى إيداعهم في أحد سجون العاصمة جوبا، من بينهم سيدات وفتيات، كما تمت اعتقالات ضد الطلاب.

وأشارت المصدر إلى أنّ التعزيزات العسكرية التي انتشرت في شوارع جوبا لم تظهر بهذا الحجم منذ تجددّ الحرب الأهلية في يوليو 2016 بين الحكومة وحركة رياك مشار آنذاك.

وأوضح المصدر أن قوات جهاز الأمن والشرطة طالبوا المواطنين بعدم التحرّك بعد السادسة مساء في حظر غير معلن لمواطني العاصمة من التجوال.

وكشف عن أنّ الشرطة وزّعت في نشرة خاصة على الوحدات أنّ الهدف من الانتشار الأمني القضاء على العصابات الإجرامية خاصة الموجودة خارج العاصمة جوبا.