ما علاقة المغرب بها؟.. حكاية طائرة تهريب الذهب الموقوفة

في الساعات الأخيرة، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية إيقاف طائرة أجنبية بولاية نهر النيل شمال السودان، قبيل محاولتها تهريب كميات من الذهب، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار مجهودات حماية الاقتصاد السوداني.

وقالت الدعم السريع ، في بيان صحفي، إن السلطات السودانية شرعت في إجراءات التحقيق حول كميات الذهب المضبوطة ، مشيرة إلى أن الطائرة التي تم إيقافها ستهبط بمطار الخرطوم خلال ساعات.

يذكر أن ولاية نهر النيل تعتبر واحدة من ولايات السودان التي ينشط فيها التعدين التقليدي والحديث عن الذهب وترفد السوق المحلي والعالمي بكميات من الذهب.

و أفاد مصدر بوزارة المعادن السودانية بأن الطائرة التي تم توقيفها لنقل كميات كبيرة من الذهب تابعة لشركة "مناجم" المغربية، وذلك بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "الطائرة التي كانت بحوزتها كميات من الذهب، تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها للخرطوم من منطقة قبقه الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيف الطائرة، ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحا لتحرك الطائرة".

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وأوضح المصدر أن "قبل سقوط الحكومة السابقة كانت من مهام جهاز الأمن الاقتصادي التابع، هي مراقبة وإعطاء التصاريح للشركات العامة بالتعدين بنقل إنتاجها من مناطق التعدين إلى الخرطوم أو أماكن أخرى حسب التصاريح".

ولفتت إلى أن "هذه المهام الأمنية تقوم بها حاليا قوات الدعم السريع"، وأكد المصدر أن "شركة مناجم المغربية كانت في طريقها للخرطوم لنقل 84 كيلو من الذهب من منطقة قبقه إلى الخرطوم، فقامت قوات الدعم السريع، باعتراضها لعدم وجود تنسيق مسبقا وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الحالية".

وأشار المصدر إلى أن شركة مناجم هي "شركة كبيرة وتعمل بتقنيات فرنسية متطورة في مجال التعديل ولها عدة افرع في الدول الأفريقية".

فيما نفى مصدر مسؤول من شركة مناجم المغربية صحة الأخبار التي ربطت الأمر بعملية تهريب محتملة للذهب.

وأوضحت مصادر هسبريس من شركة "مناجم" المغربية أن المشكل يتعلق بإرسال بعض الوثائق المتعلقة بالتصاريح اللازمة، مشيرة إلى أن "الشركة المغربية تتواجد في السودان منذ سنة 2006 وشرعت في عمليات التصدير وإنتاج الذهب منذ سنة 2009 بطرق شرعية وقانونية".