متاريس القيادة صديق عمر

عمل جديد للفنان الشاب عمر صديق ( متاريس القيادة ) صدر العمل له في تلك الايام بعد ان كثر الحديث عن ازالة المتاريس التي تم عملها من قبل الثوار المعتصمين بالقيادة العامة للقوات المسلحة تم بث العمل علي وسائل التواصل الاجتماعي واصبح متتداول بين الشباب .

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