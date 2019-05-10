موقع عبري: اجتماع أمريكي سري بشأن إيران

قال موقع إلكتروني عبري، محسوب على الاستخبارات الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية أجرت اجتماعا سريا لمناقشة الوضع حول إيران.

وزعم الموقع العبري "ديبكا"، صباح اليوم الجمعة، أنه في السابعة من صباح التاسع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، عقد في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي اجتماعا استثنائيا وخاصا لمناقشة الوضع في إيران.

وأورد الموقع الإسرائيلي أن الاجتماع السري شارك فيه كل من، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الدفاع، باتريك شانون، ورئيس أركان القوات المسلحة، جو دانفورد، ومديرو وكالة المخابرات المركزية "CIA"، جينا هاسبل، ومدير المخابرات، دان كوتس.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري أنه في العادة ما تعقد مثل هذه الاجتماعات السرية في قاعة خاصة بالبيت الأبيض في واشنطن، إلا أن هذا الاجتماع لم يتم الإبلاغ عنه، أو حول ماهية الاجتماع السري نفسه.

وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع الأمريكي السري، لم يرفضوا فقط إعطاء أي تفاصيل عن الاجتماع، ولكن الإعلان عنه من الأساس.