شباب فلسطين يتحدى "حواجز الاحتلال" لأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى"

أصر شباب فلسطينيون على الصلاة تأدية صلاة أول جمعة فى رمضان بالمسجد الأقصى وسط المصلين، حيث منعت قوات الاحتلال دخول من أقل من 40 عاما لتأدية الفريضة، ليأتى هذا الشاب بسلم ويتسلق الحاجز الأسمنتى لإصرارة على تأدية الصلاة.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

وقالت دائرة أوقاف القدس إن حوالي 180 ألف أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول الى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.