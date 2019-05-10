وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.
وقالت دائرة أوقاف القدس إن حوالي 180 ألف أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول الى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر شباب فلسطين يتحدى "حواجز الاحتلال" لأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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