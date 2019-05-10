مصر المقاصة
x
22:00
النجوم
الاتحاد السكندري
x
22:00
إنبي
الجونة
x
22:00
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
x
22:00
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
x
22:00
حرس الحدود
كانت هذه تفاصيل خبر غرق 70 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل تونس وإنقاذ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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