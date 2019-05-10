الخارجية الأمريكية: بومبيو يسافر إلى روسيا من 12 إلى 14 مايو للقاء بوتين

قالت الخارجية الأمريكية ، اليوم الجمعة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى روسيا من 12 إلى 14 مايو لعقد لقاء مع الرئيس الروسى فلاديميربوتين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

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