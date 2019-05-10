الحرية والتغيير: مفاوضاتنا القادمة ستكون من أجل تسليم السلطة فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن المفاوضات القادمة مع المجلس العسكري الانتقالي ستكون مفاوضات من أجل تسليم السلطة المدنية فقط، وإنها ستمضي فيها حال كانت بصورة منتجة وليست بالشكل الذي يقوم به المجلس من عقد مؤتمرات صحفية، وأعلنت انسحابها والتصعيد في حال عدم استجابة المجلس لمطلب تسليم السلطة، واعتبار أن ما تم هو انقلاب عسكري سيتم التصعيد في اتجاهه وإسقاط المجلس العسكري.

وأضاف عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري أحمد ربيع في تصريح حسب صحيفة آخر لحظة، أن اجتماعاً عقدته قوى الحرية والتغيير أمس درست فيه رد المجلس العسكري، وأنه خلص إلى الرد على الوثيقة عبر طرح رؤية قوى الحرية والتغيير حول تسليم السلطة المدنية، وأضاف: إذا كانت المفاوضات في غير ذلك فليس لدينا تفاوض والحديث عن جمهورية رئاسية حديث غير مقبول وهذه ليست من أهداف الثورة التي لم تأت لتكرس الصلاحيات في يد الرئيس، بل أتت من أجل إرجاع الحكم للشعب عن طريق جمهورية برلمانية.