شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت قوات الدعم السريع أمس (241) كيلو جراماً من الذهب، يخص شركة مغربية بولاية نهر النيل داخل طائرة قبل مغادرتها إلى جهة غير معلومة.

وقال مدير هيئة عمليات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، بمطار الخرطوم الدولي، إن قواته ضبطت (241) كيلو ذهب خاصة بالشركة التي تعمل في مجال التعدين، مشيراً إلى أنهم بصدد تسليم الذهب المضبوط إلى بنك السودان إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. المادة السابقة تأجيل عمليات جراحية بمستشفى الجنينة التعليمي بسبب التيار الكهربائي المقالة القادمة اﻟشعبية جناح الحلو: ﻋﻘﺎر وﻋﺮﻣﺎن اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻣﻊ ﻗﻮش ﺑﺘﺸﺎد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه هي كمية الذهب التي تم ضبطها داخل طائرة تهريب بنهر النيل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.