الخليج 365 : أشار بعض تجار اللحوم البيضاء بمراكز سوق بحري لمصدر أمس إلى وجود شح في الفراخ، بسبب توقف تربية الفراخ لارتفاع تكاليف الأعلاف، وخاصة في فصل الصيف يرتفع نفوق الدواجن لارتفاع حرارة الطقس، مشيرين إلى أن هنالك استقراراً في الأسعار وضعف في القوة الشرائية لعدم توافر السيولة، مضيفين حسب صحيفة السوداني، أن هنالك مساواة في سعر الشركات والمزارع نحو (160-165) جنيهاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شح في كميات اللحوم البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.