الأصم:المجلس العسكري ليس لديه القدرة على الاستمرار في السلطة وحده

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جزم القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، أن قوى المعارضة لم تصل بعد إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الانتقالي، رغم وصفهم رده على الوثيقة الدستورية التي دفعت بها قوى الحراك الشعبي لترتيبات السلطة الانتقالية بأنه سلبي، وأعاد التفاوض إلى نقطة البداية.
وقال الأصم ليس هناك تراجع في التوافق بيننا والمجلس العسكري، على الرغم من وجود كثير من نقاط الخلاف.
وأضاف القيادي بتجمع المهنيين أن المجلس العسكري ليس لديه القدرة على الاستمرار في السلطة وحده، لأنه لا يملك مفاتيح السلطة، وواضح أن له تحركات ونحن نعلم أنه يتواصل مع رموز النظام السابق الموجودين حول المجلس العسكري، يقدمون له بعض الرؤى والأفكار، لكن نحن ما زلنا نريده أن يكون على قدر المسؤولية الواقعة عليه في الانتقال الاستقرار والتماسك.
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