شكراً .. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الفريق شمس الدين كباشي :

> شكراً على تهذيبك الذي لم يبارحك لحظة…مذ صرت عضواً بالعسكري الانتقالي..

> وهذا إنما يدل على أنك (ابن ناس)..

> و(ود الناس) لا خوف منه تجاه الناس…وكذلك بقية رفاقك الذين انحازوا للناس..

> المشير (المخلوع) عمر البشير :

> شكراً على رقصتك الأخيرة ذات (الفنجطة) بالساحة الخضراء في بدايات الثورة..

> فقد أسهمت في نجاح الثورة هذه بنسبة (50%)..

> والسبب لا يحتاج منا إلى شرح…….(مش كده يا وداد؟)..

> النقيب حامد بالقيادة العامة للجيش :

> شكراً على عجزك عن مغالبة دموع الرجال ؛ وأنت تندفع برشاشك كما الرجال..

> فذاك اليوم كان يوم الرجال…ونجحت بدرجة امتياز (وطني)..

> ضابط الأمن وليد العوض :

> شكراً على كلماتك وأنت تدخل علي في إحدى غرفكم التي كنت فيها حبيساً..

> وخلاصتها (إياك أن تعطي وعداً يأباه ضميرك)..

> ثم (كن كما أنت…تحترم نفسك…ويحترمك الناس)..

> علماً بأن الثورة كانت – آنذاك – في أوج اندلاعها…والأمن في أوج هياجه..

> علي محمود حسنين :

> شكراً على وفائك لقناعاتك الديمقراطية طوال عهود العسكر الطويلة في بلادنا..

> وكم كانت مؤثرة كلماتك قبل أيام (الآن أموت مرتاحاً)..

> ربنا يعطيك طول العمر…ويُكثر من أمثالك الاتحاديين ؛ لا أمثال بلال والسر..

> الثنائي وردي / محجوب شريف :

> شكراً على رفدكما أبريل الثانية بأغنياتكما لأبريل الأولى ؛ بعد (35) عاماً..

> فإن كنتما تحت الثرى فإبداعكما ما زال (يرفرف) عالياً في الثريا..

> و(على أجنحة الفجر ترفرف فوق أعلامك)..

> يا…………وطن..

> و يا وردي…..و يا محجوب..

> الحاج وراق بمنفاه الاضطراري :

> شكراً لك وقد ظللت تشيع أملاً من عمق العتمة…ثقةً في الله..

> وجعلت من كلام الله أدناه – ووعده – شعاراً لصحيفتك الإلكترونية..

> (ونريد أن نمن على الذين استُضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين)..

> ونعم بالله…أخي وراق..

> شكراً زملاء قسم التدقيق اللغوي بصحيفتنا هذه..

> فتصحيحكم لكلمتنا (حِذاري) لتضحى (حذار) جعلتنا نكتشف درراً شعرية جديدة..

> ومنها….على سبيل المثال :

ليمضغني العدى فأمرَّ لحمي…فأشفق من حِذاري أو أتاعا

> ومنها أيضاً :

ألا فليمت بعدك من شاء إنما…عليك من الأقدار كان حِذاريا

> ونكتشف – من ثم – أننا كنا على صواب..

> وأنتم كذلك..

> شكراً لك يا إلهنا رب العالمين :

> فقد استشهدنا – في مساحتنا هذه – بكثير من كلامك ؛ ونعلم يقيناً أنه قديم متجدد..

> وذلك في سياق تحذير متكرر….(لعلهم يرجعون)..

> وأنت القائل (وقليلٌ من عبادي الشكور)..

> اللهم شكراً.