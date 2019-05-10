شرط واحد يقرب الزلفاني من التجديد للمريخ السوداني

قال مسؤول بنادي المريخ السوداني امس الخميس، إن بدء التفاوض الرسمي مع المدير الفني التونسي يامن الزلفاني، مرهون بشرط واحد، مؤكدًا رغبة النادي المبدئية في تجديد عقده، كاشفًا أسباب توقف نشاط الفريق هذه الأيام.
وكشف على أسد مساعد رئيس المريخ أن التجديد للزلفاني مشروط بتسليمه مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وقال في تصريح"لم يجتمع مجلس المريخ، ليقرر بدء التفاوض الرسمي مع المدير الفني
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