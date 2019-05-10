مريال يطالب بضرورة الاسراع بتكوين حكومة مدنية

طالب مريال كوات لو دينق الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون دينكا ابيي بالسودان بضرورة الاسراع بتكوين حكومة مدنية لتحسين الاوضاع الاقتصادية بالمنطقة . ووصف مريال الوضع الاقتصادي في ابيي بأنه متدنٍّ منذ عهد النظام البائد حيث تشهد المنطقة عدم توفر خدمات الحياة ووسائل التنمية، ودعا مريال الى فتح مركز الرقم الوطني لكل ابناء ابيي في جميع انحاء البلاد بدلا من المركز الواحد

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