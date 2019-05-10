وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن محمد صلاح سيعود لتدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الجمعة، تمهيدا لمشاركته في المباراة القادمة.
وكان محمد صلاح قد غادر مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليغ بعد إصابته في الدقيقة 70 إثر اصطدامه بالحارس مارتن دوبرفكا.
وتسببت إصابة صلاح بارتجاج بسيط له تطلب غيابه عن المباريات لمدة 6 أيام حسبما تنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، ما أدى لغيابه عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تأهل الريدز للنهائي.
من جهة أخرى، أكد المدرب كلوب وفقا لموقع ليفربول الرسمي غياب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عن المباراة المقبلة وذلك بسبب الإصابة التي عاودته مجددا في الأسابيع الماضية.
يذكر أن فريق ليفربول سيستضيف الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، فريق وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري، ويحتاج الريدز للفوز على أمل تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون بخسارة أو تعادل، لنيل لقب البريميرليغ.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لعشاق محمد صلاح وليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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