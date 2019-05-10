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بشرى سارة لعشاق محمد صلاح وليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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أكد يورغن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي جاهزية نجم الفريق المصري محمد صلاح، لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة الحاسمة الأخيرة من لكرة القدم.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن محمد صلاح سيعود لتدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الجمعة، تمهيدا لمشاركته في المباراة القادمة.

وكان محمد صلاح قد غادر مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليغ بعد إصابته في الدقيقة 70 إثر اصطدامه بالحارس مارتن دوبرفكا.

وتسببت إصابة صلاح بارتجاج بسيط له تطلب غيابه عن المباريات لمدة 6 أيام حسبما تنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، ما أدى لغيابه عن مواجهة فريقه أمام الإسباني في نصف نهائي والتي شهدت تأهل الريدز للنهائي.

من جهة أخرى، أكد المدرب كلوب وفقا لموقع ليفربول الرسمي غياب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عن المباراة المقبلة وذلك بسبب الإصابة التي عاودته مجددا في الأسابيع الماضية.

يذكر أن فريق ليفربول سيستضيف الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، فريق وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري، ويحتاج الريدز للفوز على أمل تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون بخسارة أو تعادل، لنيل لقب البريميرليغ.

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