الأمم المتحدة تقيم الضرر في مخازن الحبوب قرب الحديدة اليمنية

أعلن متحدث أممي أن الأمم المتحدة تقيم الضرر المحتمل الذي لحق بمخازن الحبوب التي تديرها بالقرب من مدينة الحديدة اليمنية الساحلية بعد استهدافها أمس الخميس.

وقال إرفيه فيروسيل، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، في إفادة صحفية في جنيف، اليوم الجمعة: "أي ضرر في مخزونات الغذاء الإنسانية غير مقبول سواء كان استهدافا متعمدا أو ضررا غير مباشر في وقت لا يزال ملايين اليمنيين يعانون من نقص شديد في الغذاء".

وأصبحت الحديدة بؤرة الحرب المستمرة منذ 4 أعوام بين القوات الحكومية اليمنية التي تدعمها السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وتعد هذه المدينة معبرا رئيسيا لغالبية المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن.