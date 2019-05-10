ترامب يكشف مفاجأة لمواطني أمريكا.. ماذا قال؟

وقال ترامب في تغريده له على "تويتر" إن المباحثات مستمرة بأسلوب شديد التوافق وإنه ليس متعجلا على الإطلاق لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين".
وكتب ترامب على تويتر "سنواصل التفاوض مع الصين على أمل ألا تحاول مجددا التراجع عن اتفاق!".
وتابع ترامب "سنستخدم إيرادات التعريفات الجمركية الجديدة من الواردات الصينية في شراء منتجات مزارعينا،وسنقدمها كمساعدات للدول الفقيرة " مشددا على أن " التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة أكثر من أي صفقة من النوع التقليدي".
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