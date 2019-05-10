الهلال يؤدي اليوم مرانه الرئيسي لمواجهة الشرطة القضارف

ضاعف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال من نسق التدريبات التحضيرية المكثفة بملعبه في أمدرمان إستعدادا لمباريات دوري النخبة الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز، حيث أجرى الفريق مساء امس مران متعدد الاغراض حرص خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي وطاقمه المعاون على مواصلة الاعمال البدنية والفنية التكتيكية لعناصر الازرق، وذلك من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات، كما إشتمل مران الهلال على تنفيذ تمارين تكتيكية محددة أوقفها الكوكي لتنفيذها بالصورة السليمة مبدئيا إهتمام كبير بالجانب المتعلق بالتامين الدفاعي من وسط الملعب ليختتم مران الازرق بتقسيمة قوية شهدت تنافس قوي ومحتدم بين اللاعبين.

هذا وسيواصل الهلال تمارينه التحضيرية بصورة يومية حيث سيؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الرئيسي تأهبا لمواجهة الشرطة القضارف في افتتاح مباريات الفريقين بمرحلة النخبة يوم الأحد المقبل بملعب الهلال في أمدرمان.