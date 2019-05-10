ألمانيا تدين اختبار كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أدانت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، اختبار الصواريخ الباليستية الذى أجرته كوريا الشمالية، يوم الخميس الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية- فى بيان- أن أى اختبار صاروخى باليستى كوري، يمثل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويثير كل اختبار شكوك حول رغبة بيونغ يانغ فى اتخاذ خطوات ملموسة؛ للتخلى عن مهمتها البالستية برنامج الصواريخ والأسلحة النووية.

وقالت الخارجية "نحث كوريا الشمالية مرة أخرى على الامتناع عن أى استفزاز، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإعطاء الفرصة للعمليات الدبلوماسية..نتوقع من كوريا الشمالية أن تتخذ خطوات ملموسة وجوهرية، نحو نزع السلاح النووى بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".