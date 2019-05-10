وأضاف الإليزيه - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الجمعة أنه تم الإفراج عن الرهائن الأربعة بمن فيهم الفرنسيان اللذان اختطفا فى بنين قبل أيام.
وكان سائحان فرنسيان قد اختطفا فى شمال بنين، وقتل مرشدهما الذى كان يعمل معهما، وذلك أثناء زيارة محمية بنجارى الحدودية مع بوركينا فاسو.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية إنقاذ 4 رهائن فى بنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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