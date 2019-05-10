مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية إنقاذ 4 رهائن فى بنين

أعلن قصر الإليزيه مقتل جنديين فرنسيين أثناء إنقاذ 4 رهائن بينهم أمريكى وكورى جنوبى فى بنين بمنطقة الساحل الأفريقي.

وأضاف الإليزيه - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الجمعة أنه تم الإفراج عن الرهائن الأربعة بمن فيهم الفرنسيان اللذان اختطفا فى بنين قبل أيام.

وكان سائحان فرنسيان قد اختطفا فى شمال بنين، وقتل مرشدهما الذى كان يعمل معهما، وذلك أثناء زيارة محمية بنجارى الحدودية مع بوركينا فاسو.