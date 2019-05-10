مسؤول: فرنسا لن تقبل تكرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

والشهر الماضى ضغطت فرنسا بقوة من أجل تقليص فترة تمديد مفاوضات الخروج قائلة إنه يجب مواصلة الضغط على لندن. وعلى النقيض من ذلك أبدت ألمانيا رغبة فى منح المفاوضات وقتا أطول. وفى النهاية اتفق قادة الاتحاد الأوروبى على مد أجل المفاوضات ستة أشهر.
وقال المستشار الرئاسى "يتعين ألا نسقط فى تكرار التمديد، هذا مؤكد". وأضاف "رسالتنا واضحة.. لا بد من إيجاد حل بحلول 31 أكتوبر".
ولم يغلق المستشار الرئاسى الفرنسى الباب أمام تأجيل آخر بعد 31 أكتوبر لكنه أوضح أن باريس ستواصل التأكيد على ألا يتكرر ذلك.
وقال "ربما يكون للانتخابات الأوروبية (فى بريطانيا) وقع الصدمة للوصول إلى اتفاق بين الأحزاب" البريطانية.
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