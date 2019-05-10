وقال مستشار للرئيس الفرنسى اليوم الجمعة، فى تصريحات لوكالة رويترز: إننا يجب ألا نعلق فى تمديدات متكررة، هذا أمر مؤكد.
وصرح المستشار بأن الرسالة واضحة، وهى ضرورة التوصل إلى حل قبل 31 أكتوبر.
ولم يستبعد المسئول البارز الذى لم يكشف عن اسمه حدوت بشكل قاطع المزيد من التمديد، وأعرب عن أمله أن تسفر المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض عن أغلبية مفيدة لتريزا ماى لتمرير اتفاقهما فى البرلمان. وأشار إلى أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تكون بمثابة صدمة للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين.
ولفتت الإندبندنت إلى أن فرنسا كعضو فى الاتحاد الأوروبى لها حق نقض أى مد للمادة 50 رغم أنه من الناحية العملية يميل القادة فى المجلس الأوروبى إلى إيجاد تسوية عندما يواجهون أصوات معارضة.
وفى نفس السياق، نقلت صحيفة "الجارديان" عن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى قوله إن فرص بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى تصل إلى 30%، حيث من المرجح أن ترفض البلاد بريكست فى حال إجراء تصويت ثان.
وأشار توسك، أرفع مسئول فى الكتلة الأوروبية، إلى أن الرأى العام البريطانى لم يناقش البريكست إلا بعد استفتاء 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول فرنسى يحذر بريطانيا: لن نقبل التمديد المتكرر لموعد بريكست النهائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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