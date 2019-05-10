مسئول فرنسى يحذر بريطانيا: لن نقبل التمديد المتكرر لموعد بريكست النهائى

نقلت صحيفة "إندبندنت البريطانية تحذير فرنسا لبريطانيا بأنها لن تقبل تكرار مد الموعد النهائى للبريكست بعد 31 أكتوبر المقبل، فى ظل الجمود التى تشهده بريطانيا بشأن الاتفاق الذى تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تريزا ماى.

وقال مستشار للرئيس الفرنسى اليوم الجمعة، فى تصريحات لوكالة رويترز: إننا يجب ألا نعلق فى تمديدات متكررة، هذا أمر مؤكد.

وصرح المستشار بأن الرسالة واضحة، وهى ضرورة التوصل إلى حل قبل 31 أكتوبر.

ولم يستبعد المسئول البارز الذى لم يكشف عن اسمه حدوت بشكل قاطع المزيد من التمديد، وأعرب عن أمله أن تسفر المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض عن أغلبية مفيدة لتريزا ماى لتمرير اتفاقهما فى البرلمان. وأشار إلى أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تكون بمثابة صدمة للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين.

Advertisements

ولفتت الإندبندنت إلى أن فرنسا كعضو فى الاتحاد الأوروبى لها حق نقض أى مد للمادة 50 رغم أنه من الناحية العملية يميل القادة فى المجلس الأوروبى إلى إيجاد تسوية عندما يواجهون أصوات معارضة.

وفى نفس السياق، نقلت صحيفة "الجارديان" عن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى قوله إن فرص بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى تصل إلى 30%، حيث من المرجح أن ترفض البلاد بريكست فى حال إجراء تصويت ثان.

وأشار توسك، أرفع مسئول فى الكتلة الأوروبية، إلى أن الرأى العام البريطانى لم يناقش البريكست إلا بعد استفتاء 2016.