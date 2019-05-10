يبدو أن المطربة الشابة هدى عربي استطاعت استثمار حالة النجاحات الفنية المتلاحقة خلال الفترة السابقة بظهور قوي ومشرف لها في النسخة الحالية من (أغاني وأغاني). Advertisements وحصلت “هدى” حسب صحيفة المجهر، على إعجاب أغلبية المتابعين إلى الحد الذي جعل كثيرين يرشحونها لحصد نجومية الموسم الحالي من البرنامج، وقدمت “هدى” عدداً من الأغنيات هذا الموسم كان أهمها أغنية (رحلة في طيارة) للراحل إبراهيم الكاشف وأدتها بطريقة مميزة ما اضطر أحد المتابعين إلى التعليق بقوله: (إنتي بطريقتك دي بتكتلي ليك زول في يوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أحد المتابعين لـ(أغاني وأغاني) لـ(هدى عربي): (إنتي بطريقتك دي بتكتلي ليك زول في يوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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