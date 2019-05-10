تمهيدية نقابة الصحافيين تحذر من تشكيل لجنة تسييرية دون مشاورتها

حذرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين المجلس العسكري تكوين أي لجنة تسييرية لإدارة الشأن الصحفي دون مشاورتها، وطالبت اللجنة التمهيدية في بيانها التأسيسي المجلس العسكري بقرار صريح بحل كل النقابات والاتحادات والهيئات، وفي مقدمتها الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، وعدم التمديد لقياداته بمسمى اللجنة التسييرية.

وأعلنت اللجنة حسب صحيفة الإنتباهة، مناهضتها وكل القاعدة الصحفية لأي إجراء مستقبلي سيتم بموجبه اختيار لجنة تسييرية دون مشاورة ومشاركة اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين والقاعدة الصحفية، وأكدت اللجنة التمهيدية، التواصل مع كل الصحافيين في العاصمة والولايات وخارج حدود البلاد، بغرض إدارة حوار حر وشفاف حيال كل ما يتصل بوحدة الوسط الصحفي وتكامل الجهود المبذولة من أجل استعادة النقابة بشكل كامل ولاستماع لأي رؤى تخدم هذا الإطار.

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وشددت على أهمية وضع الإطار القانوني للنقابة، وتنقيح السجل الصحفي بناء على التعريف المحدد والدقيق للصحفي إضافة للتطبيق الصارم للمبادئ النقابية العامة التي تمنع العاملين في مهن أخرى من عضوية أي من النقابات ومنع انتماء العضو لأكثر من نقابة واستعادة أصول وممتلكات نقابة الصحافيين السودانيين التي تم الاستيلاء عليها عقب انقلاب 30 يونيو 1989.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)