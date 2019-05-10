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أصحاب الوكالات السفرية بالفاشر يمنعون البصات من دخول الميناء البري

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أصحاب الوكالات السفرية بالفاشر يمنعون البصات من دخول الميناء البري

نفذ العشرات من أصحاب الوكالات السفرية بميناء الفاشر البري أمس وقفة احتجاجية كبرى منعوا خلالها كافة البصات والحافلات السياحية القادمة والمتجهة إلى الخرطوم من دخول الميناء احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء، كما هم آخرون بإغلاق بوابة الميناء الرئيسة بالإقفال ومنع كل البصات والركاب من الدخول إليها.

 

وقال أحد وكلاء البصات السفرية عصام الدين محمد آدم حسب صحيفة الإنتباهة، إنهم تفاجأوا منذ يومين بانقطاع تام للكهرباء والمياه. وأضاف أن عدد من وكلاء الوكالات وأصحاب الكافتيريات والتجار استنكروا ذلك المنحى لإدارة الميناء التي لم تعر الأمر أي اهتمام، مما دفعهم للاحتجاج.

 

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وذكر آدم أن الميناء البري يشهد هذه الأيام تدهوراً مريعاً ومستمراً في الخدمات رغم زيادة الإيرادات التي تتلقاها إدارة الميناء، موضحاً أن وكيل الوكالة السفرية يدفع يومياً مبلغ ألف وسبعمائة جنيه وقال إنهم رغم ذلك لا يتلقون أية خدمات مقابل المبالغ المدفوعة، مناشداً الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام وعدم الإهمال بالتركيز على توفير الكهرباء والمياه والصيانة وتخفيض الإيجارات الباهظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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