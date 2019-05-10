عمال غاضبون يشلون الحركة داخل الموانئ ببورتسودان

أغلق عمال غاضبون أبواب هيئة الموانئ البحرية أمس، احتجاجاً على تأخر الهيئة في استيعابهم بالخدمة المستديمة. وتسببت الخطوة في شل الحركة داخل الموانئ طيلة يوم أمس، بالرغم من إعلان مدير الموانئ عمر أحمد علي استيعاب جميع المؤقتين بالخدمة المستديمة اعتباراً من الأول من مايو الجاري.

وقال والي البحر الأحمر عصام الدين عبد الفراج حسب صحيفة السوداني، إن كشف التعيينات السابق صاحبته أخطاء ومحسوبية.

Advertisements

وكشف عبد الفراج أنه تم استيعاب أسرة كاملة في كشف تثبيت المؤقتين كما تم تعيين أشخاص معينين في الخدمة المستديمة في وظائف حكومية أخرى. وأوضح أنه بسبب هذه التجاوزات لم يصدر الكشف الثاني وتم تشكيل لجنة للنظر في المخالفات ومعاقبة المتسببين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)