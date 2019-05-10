تفاصيل ضبط (241) كيلو ذهب داخل طائرة بنهر النيل

ضبطت قوات الدعم السريع أمس (241) كيلو جراماً من الذهب، يخص شركة مغربية بولاية نهر النيل داخل طائرة قبل مغادرتها إلى جهة غير معلومة.

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وقال مدير هيئة عمليات الدعم السريع اللواء ركن عثمان محمد حامد في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، بمطار الخرطوم الدولي، إن قواته ضبطت (241) كيلو ذهب خاصة بالشركة التي تعمل في مجال التعدين، مشيراً إلى أنهم بصدد تسليم الذهب المضبوط إلى بنك السودان إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)