الكنيسة اللوثرية تؤكد دعمها اللامحدود للمجلس العسكري

التاريخ: 10-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة وصف رئيس الكنيسة اللوثرية الوطنية د. يوناثان كوكو قرار المجلس العسكري الخاص بعطلة الأحد المبارك بالنسبة للمدارس الكنسية بالشجاع. Advertisements يوناثان اعتبر القرار يمثل دعماً حقيقياً وواقعياً للتسامح الديني والتعايش السلمي بالسودان. كوكو أكد دعمه اللامحدود للمجلس العسكري الانتقالي في إطار الجهود المبذولة من خلال المسؤولية الوطنية. وكان المجلس العسكري قد أصدر قراراً قضى باعتماد الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بالبلاد، بدلاً عن السبت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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