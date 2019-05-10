جلسات سرية للمتهمين باغتصاب طبيبة جاكسون

التاريخ: 10-مايو-2019
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أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مصعب عبد الله أمس، عن سرية جلسات محاكمة المتهمين باغتصاب ونهب طبيبة بموقف جاكسون بالخرطوم، وأمرت لذلك المحكمة بمنع النشر في الدعوى والتي بدأت المحكمة في إجراءاتها.
ووفقاً للتفاصيل حسب صحيفة آخر لحظة، فإن الشاكية وهي طبيبة كانت قد فتحت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال، أفادت فيه أنها وأثناء تحركها من منزلها متجهة إلى مقر عملها بمستشفى أم درمان داخل أحد القطارات المتعطلة بموقف جاكسون تعرضت لعملية اغتصاب من قبل المتهمين، بعد أن قام أحدهم باستدراجها عندما كانت تقف على قارعة الطريق في انتظار مركبة تقلها إلى مكان عملها بأم درمان، حيث تم القبض على المتهمين بواسطة مباحث شرطة ولاية الخرطوم، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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