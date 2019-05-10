إعفاء الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأزرق

أصدر والي النيل الأزرق المكلف، اللواء أحمد عبدالرحيم شكرت الله، يوم الخميس، قراراً بإعفاء نصر نقد نصر، من منصب الأمين العام للحكومة، كما أصدر قراراً آخر بتكليف جلال الدين المنصور محمد أحمد، بتصريف أعباء منصب الأمين العام للحكومة. ووجه القرار أمانة الحكومة والجهات المعنية الأخرى، بوضع القرار موضع التنفيذ.

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