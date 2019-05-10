بلاغ ضد البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قام مجموعة من المحاميين برئاسة الأستاذ علي محمود حسنين وعضوية الأستاذ السر الحبر والأستاذ كمال الجزولي والأستاذ محمد الحافظ بتقديم عريضة بلاغ لدى النائب العام ضد الجبهة القومية الإسلامية والتي انشطرت لاحقا إلى تنظيمات متعددة. لتدبيرهم انقلابا عسكريا ضد النظام الديمقراطي نفذه العسكريين والمدنيين من أعضاء الجبهة القومية الإسلامية في 30يونيو 1989 وبموجبه تم تقويض الدستور وحل الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية.

وقال الأستاذ علي محمود : ( طالبنا يفتح بلاغ ضد عمر البشير وأعضاء مجلس الثورة وكل من شارك في التخطيط والمشاركة في الانقلاب)، وأشار إلى أن النائب العام قبل العريضة واحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال، وقال

حسنين إن البلاغ يشمل أسماء مثل علي الحاج وغازي صلاح الدين وعبد الحي يوسف والطيب مصطفى وآخرين

وتوقع حسنين ان يتم فتح البلاغ يقدم المذكورين للمحكمة لأن الوقائع ثابتة وغير منكورة المادة السابقة مبروك يؤكد عدم وجود أجندة وراء الدعم السعودي الإماراتي والمصري للسودان

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