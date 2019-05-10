مبروك يؤكد عدم وجود أجندة وراء الدعم السعودي الإماراتي والمصري للسودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس جزب الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، عدم وجود أجندة وراء الدعم السعودي، الإماراتي والمصري، معتبرا أن هذه الدول شقيقة وجارة هبت لنجدة ومساعدة الشعب السوداني، معتقدا بأنها تشترك مع الشعب السوداني في مطلب وهدف التخلص من نظام الإخوان المسلمين وإقصائه من الحكم. وطالب المجلس العسكري التعامل مع الأحزاب المسجلة، وقال مبروك في حوار مع (الانتباهة) ان قوى الحرية والتغيير مطلوب منها ان تبادل المجلس العسكري الاحترام لأنه انحاز للشعب في أحلك الظروف، وأمن سليم على ضرورة أن يعمل المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين في أقرب وقت.
صحيفة الانتباهة
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