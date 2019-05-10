السعودية والامارات شركاء متشاكسون.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بوادر توتر كبير ظهر الأيام الماضية في ارخبيل سقطري اليمني اثر الوفاة في ظروف غامضة لضابط سعودي كبير مما أثار الريبة والشك وخلف حالة من الارتباك بين القوات المحتلة للارخبيل وسلط الضوء على النزاع المكتوم بين السعودية والإمارات في هذه المنطقة إذ تسعي القوات الإماراتية الى بسط نفوذها بالكامل على هذه المنطقة والغاء دور السعودية التي تصر بشدة على الاحتفاظ بدور هام واساسي لقواتها في المنطقة وعدم ترك الإمارات تنفرد بادارتها والسيطرة عليها .

الضابط السعودي المتوفي يعمل في مطار سقطرى وهو من المعروفين في هذا المطار وعموم المنطقة وهو العقيد الركن عبد الله القحطاني الذي جاءت وفاته في ظروف غامضة وتلى ذلك حالة استنفار تام للقوات السعودية وانتشار مكثف لها في محافظة أرخبيل سقطرى.

إن ماجرى الأيام الماضية في سقطرى ليس الحادث الأول في سلسلة التوترات السعودية الإماراتية لكنه الحادث الأبرز والذي عجز اعلام العدوان عن محاولات التغطية عليه ومحاصرته ومنعه من الخروج للعلن حتي لايعرف الناس خفايا الصراع المحتدم بين السعودية والإمارات ومحاولاتها الخثيثة لضرب بعضهما بعضا لكن مع التعتيم الشديد على الحادث خرج للعلن وعرف الكثيرون أن السعودية واليمن شركاء متشاكسون وان هذا سيضعف جبهة العدوان على ضعفها .