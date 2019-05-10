أندية الممتاز عاقدة العزم على إكمال”ثورتها”ضد الاتحاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر : إن أندية الدوري الممتاز عاقدة العزم على المضي في خطوتها بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز رغم إصرار اتحاد كرة القدم السوداني إصدار برمجة مرحلتي النخبة والتحديّ. وكشف مصدر مطلّع عن أنّ”16″ ناديًا بقيادة الهلال والمريخ أمنّوا بالإجماع على مقاطعة البرمجة. Advertisements وبحسب المصدر فإن الأندية المنضوية تحت لواء الدرجة الممتاز ستعقد اجتماعًا اليوم”الجمعة” بنادي الخرطوم الوطني يسبق المؤتمر الصحفي الذي دعت له الأندية السبت بمكاتب اتحاد الكرة. واشتد الصراع بين اتحاد كرة القدم وأندية الممتاز وسط دعوات لإلغاء الموسم على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل المنصرم. وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قد أعلنت”الخميس” بدء منافسة الدوري الممتاز في الثالث عشر من الشهر الجاري لمرحلتي النخبة والتحدي.

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