الأمم المتحدة تدعو لانتقال سلمي عاجل وحوار شامل بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة، اليوم الخميس، جميع الأطراف في السودان للعمل من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الشعب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك، ودعا فيه “الجميع بالسودان إلى العمل معا لضمان الانتقال السلمي والسلام المستدام”.

وأشار “حق”، إلى أن مستشار الأمين العام، “نيكولاس هايسوم”، عقد الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعا مع المجلس العسكري الانتقالي، وهو منخرط أيضا مع قوى “إعلان الحرية التغيير”، من أجل تيسير عملية انتقالية بقيادة مدنية

وقال حق: “نواصل حث جميع الأطراف على إجراء حوار شامل لتلبية تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية”.

وتطالب قوى سودانية مشاركة بالاحتجاجات، بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

ومنذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.