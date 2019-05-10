شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شطبت محكمة جنايات بحري وسط الاتهام الموجهة في مواجهة طلاب متهمين بسرقة (كلب ألماني) من منزل بالصافية. حيث أفاد الشاكي في بلاغه بأن المتهمين قد قاموا بسرقة الكلب من منزله، حينها ألقى القبض عليهم وبحوزتهم الكلب، ودون بلاغاً في مواجهتهم تحت المادة (174) السرقة من القانون الجنائي. وبمباشرة التحريات حسب صحيفة السوداني، أعاد المتهمون للشاكي (الكلب)، وباكتمال التحريات أحيل ملف البلاغ للمحكمة التي أصدرت قرارها آنف الذكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلب (ألماني) في محكمة بحري.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.