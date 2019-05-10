ماذا قال رامز جلال لفرجاني ساسي بعد حلقته في "رامز في الشلال"؟

وجه جلال رسالة للاعب كرة القدم التونسي، فرجاني ساسي، الذي يلعب ضمن صفوف نادي الزمالك المصري، إذ نشر عبر حسابه على Instagram فيديو من الحلقة، وأكد له أنه يحبه كثيرا كاتبا: "بنحبك برشا".
ووقع فرجاني ساسي ضحية في برنامج "رامز في الشلال"، في حلقة التي أذيعت، أمس الخميس، ففي البداية، ظن اللاعب التونسي أنه يصور إعلانا لأحد أنواع الشامبو في جزيرة بالي بإندونيسيا، تحت إشراف المخرج اللبناني جاد شويري، قبل أن يتم تنفيذ المقلب وسقوطه في الشلال، وإنقاذ رامز جلال له في قارب، ليخوض معه سيناريو المقلب المعتاد في البرنامج.
برنامج "رامز في الشلال" يعرض يوميًا في رمضان عبر شاشة mbc مصر، وتدور فكرته حول استضافة أحد المشاهير لتصوير برنامج أو إعلان في جزيرة "بالي" الإندونيسية، ثم تعريضه لموقف السقوط في الشلال، ثم مواجهة غوريلا عقب الوصول إلى الشاطيء.
وخلال الحلقات يتنكر رامز جلال في شخصية قائد قارب الإنقاذ بالشلال، ثم يعود لمواجهة الضيف، وهو يرتدي ملابس الغوريلا.
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