ترامب يطالب بمحاكمة جون كيري بسبب إيران

ورأى ترامب ضرورة محاكمة وزير الخارجية الأسبق جون كيري، لقيامه بانتهاك قانون (لوجان) من خلال محادثاته مع إيران، بحسب صحيفة "الغارديان البريطانية".
وصرح ترامب بأن جون كيري انتهك قانون (لوجان) بعد أن تحدث مع إيران وعقد العديد من الاجتماعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية، وهو يخبرهم بما يجب عليهم فعله.
واعتبر ترامب، أن إيران حصلت على "نصيحة سيئة للغاية" من قبل جون كيري والأشخاص الذين ساعدوا في دفع الولايات المتحدة إلى اتفاق إيران النووي السيئ للغاية.
يشار إلى أن قانون (لوجان) صدر عام 1799، وهو قانون اتحادي يجرم التفاوض من قبل أشخاص غير مصرح لهم مع حكومات أجنبية لها نزاع مع الولايات المتحدة. ولم تتم إدانة أي شخص على الإطلاق حتى الآن بانتهاكه.
في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران لن تجرى محادثات مع الولايات المتحدة، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن يد الله جواني، نائب رئيس الحرس الثوري للشؤون السياسية، قوله "لن تعقد محادثات مع الأمريكيين ولن يجرؤ الأمريكيون على القيام بعمل عسكري ضدنا".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا القيادة الإيرانية على الجلوس والتحدث معه بشأن التخلي عن البرنامج النووي لطهران، وقال إنه لا يستطيع استبعاد المواجهة العسكرية في ضوء التوترات المتزايدة بين البلدين.
ورفض ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الإفصاح عما دفعه إلى نشر مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في المنطقة بسبب ما جرى وصفها بتهديدات غير محددة.
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