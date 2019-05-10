همد يُعفي مدير هيئة مياه الشرب بكسلا

أصدر والي ولاية كسلا المكلف، اللواء ركن محمود بابكر همد، قراراً بموجب تفويض المجلس العسكري الانتقالي، أعفى بموجبه المدير العام لهيئة مياه الشرب بالولاية، وتعيين مصطفى محمد دين إدريس، خلفاً له. وشهدت مدينة كسلا خلال الأيام الفائتة أزمة حادة في مياه الشرب، وتضررت معظم أحياء المدينة بجانب محليات أخرى بالولاية.

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