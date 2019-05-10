الخارجية تبحث دعم مرشح السودان لنائب مدير الهجرة الدولية

بحثت وكيلة وزارة الخارجية بالإنابة، السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، بمكتبها يوم الخميس مع مرشح السودان وأفريقيا لمنصب نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أشرف النور، سبل ترشحه للمنصب في الانتخابات المزمع عقدها يوم 21 يونيو المقبل بجنيف. وتم خلال اللقاء التفاكر حول وسائل إنجاح ترشيح أشرف.

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